Salernitana, idea Aramu per l’attacco: le ultime

La Salernitana cerca rinforzi per l’attacco: l’ultima idea è Mattia Aramu retrocesso con il Venezia e in scadenza

Ancora in cerca di un direttore sportivo, ma la Salernitana ha già gli occhi proiettati sul mercato per rinforzarsi, soprattutto in attacco. Il sogno è riportare Verdi in granata, ma spunta anche l’idea Aramu.

Il trequarti del Venezia ha fatto bene in Serie A nonostante la retrocessione ed è in scadenza nel 2023. La situazione potrebbe agevolare la Salernitana per strapparlo ai lagunari a costi più contenuti. Lo scrive il Corriere dello Sport.