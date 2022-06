Salernitana, si tratta la conferma di Verdi: ecco chi è l’alternativa al folletto dei granata

Come riferito dal Corriere dello Sport la Salernitana sta trattando per la conferma in rosa di Simone Verdi, autentico trascinatore nella corsa alla salvezza.

Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca Sabatini ha messo nel mirino Nicola Sansone del Bologna, alla ricerca di una piazza che possa rilanciarlo.