Salernitana, con l’infortunio di Sepe si cerca un portiere

La Salernitana è alla ricerca di un portiere visto l’infortunio di Sepe, diversi i nomi nella lista di Morgan De Sanctis

La Salernitana è alla ricerca di un portiere visto l’infortunio di Sepe, diversi i nomi nella lista di Morgan De Sanctis.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società starebbe pensando in primis a Gollini, alla ricerca di minutaggio dopo questi primi mesi alla Fiorentina. Oltre a lui interesse anche per Berisha e Cragno, quest’ultimo più difficile visto che il Monza ha l’obbligo di riscatto in caso di salvezza.