Salernitana, Iervolino: «Nicola? Con lui in panchina possiamo ancora sorprendere»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a DAZN.

PAROLE – «A Bergamo è stata una partita terribile: un’imbarcata che ci ha lasciato l’amaro in bocca. I giocatori non erano concentrati: è stata una partita da dimenticare. Nicola? Come spesso accade l’allenatore è il primo indiziato, ma poi dopo un paio di giorni ci siamo sentiti e lui ha richiesto fortemente la mia fiducia. Si sa il calcio è anche una storia di uomini e sono convinto che con lui in panchina possiamo ancora sorprendere come fatto ad inizio stagione, giocandocela con tutti».