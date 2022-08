La Salernitana sta valutando alcuni nomi per l’attacco: restano in piedi le piste che portano a Piatek e Dia del Villareal

La Salernitana ha ancora da completare l’organico a disposizione di Nicola. Non solo in difesa, ma anche l’attacco ha bisogno di innesti per rinforzarsi.

Sul taccuino di De Sanctis ci sarebbero sempre il polacco Piatek e Dia del Villareal. Lo riporta il Corriere dello Sport.