Salernitana, Nicola: «Abbiamo dato tutto, teniamoci la compattezza»

Le parole di Davide Nicola dopo la sconfitta della Salernitana: «In questo momento di difficoltà i ragazzi hanno dato tutto»

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Napoli. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo dato tutto. Abbiamo incontrato una squadra che ha perso una sola partita finora e tecnicamente è molto forte: non abbiamo preso ripartenze importanti e per questo siamo contenti per la compattezza ritrovata. In questo momento, avendo avuto diverse difficoltà, devo dire che i ragazzi hanno dato davvero tutto: la squadra ha cercato di fare in maniera importante la propria partita. Ultimamente prendevamo troppe ripartenze e per noi era importante rallentare il ritmo del Napoli. Per il momento che stiamo vivendo, devo dire che questa sera la compattezza è il mattoncino che dobbiamo tenerci stretto, insistendo nelle prossime partite. Sotto questo punto di vista un segnale lo abbiamo dato».