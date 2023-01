Salernitana, Nicola: «Convinto di poter migliorare le cose»

Le parole di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta. I dettagli

Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo la pesante sconfitta della sua Salernitana contro l’Atalanta.

PAROLE – «Io commento la partita. poi ci sarà modo e tempo per confrontarsi con la società ma lo facciamo sempre. A me interessano le partite e i punti, quella di oggi è stata una partita da non fare. Noi vogliamo sempre salvarci senza fatica, ma quando giochi così di fatica ne fai parecchia. Dobbiamo essere lucidi e capire che ci possono essere momenti difficili, non ho problemi ad ammettere di aver sbagliato la partita. Non so se siano cambiati i rapporti, con la società mi confronto quotidianamente, non spendo il tempo a pensare a certe cose, quello che mi interessa è lavorare con la consapevolezza del momento».