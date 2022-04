Salernitana, Nicola: «Godiamoci la vittoria per un’ora, poi di nuovo a lavoro»

L’allenatore della Salernitana Nicola ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Adesso dobbiamo recuperare velocemente. Qualcuno mi guardava come se mi chiedesse un’ora di pausa per godersi la vittoria. Oggi era difficile sia per noi che per loro. La Sampdoria è una gran bella squadra, ha qualità e ci ha messo in difficoltà. Loro hanno giocato e ci hanno messo in difficoltà più di una volta. Nel secondo tempo complici alcune ammonizioni di troppo ci ha fatto abbassare il baricentro. Il merito comunque va anche agli avversari».

SALVEZZA – «Vedo quello che avviene sempre tra di noi da quando sono arrivato. C’è empatia, c’è gruppo, è tutto molto forte. Ci diciamo le cose in faccia, in maniera educata sempre. Credo che non si possa provare una rincorsa del genere se non hai oltre al gioco una condivisione totale. Sono felice per loro. Io penso già a mercoledì. Loro si godano un’ora la vittoria, ma poi che ci si rimetta subito a lavoro».

