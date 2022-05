Salernitana, Nicola commosso: «Ci ho sempre creduto, ma senza questa spinta non saremmo riusciti nell’impresa»

Davide Nicola commosso ai microfoni di Dazn al termine della partita e dopo aver conseguito la salvezza con la Salernitana

COMMOZIONE – «Abbiamo giocato una partita difficile. Sono contento di essermi salvato in questa piazza meravigliosa. Ringrazio tutti dal presidente, al direttore, i miei ragazzi e questi tifosi straordinari»

PARTITA – «Abbiamo sbagliato tanti gol, non era facile gestire quello che hanno gestito i ragazzi questa settimana»

SALVEZZA – «Questa salvezza è la sintesi di quello che vuol dire diventare gruppo in poco tempo. Per quanto fatto vedere l’abbiamo meritata. Ci ho sempre creduto. So che toccherà anche a me pagare dazio, ma in queste 15 partite se non avessimo avuto questa spinta non ce l’avremmo mai fatta».

FUTURO – «Ora voglio godermi questa salvezza e poi ne parleremo, sennò non riesco mai a godermi nulla»