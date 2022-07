Salernitana, pareggio col Galatasaray: a segno Botheim. Subito in gol il nuovo acquisto granata

Al “Tivoli Stadion” la Salernitana disputa una bella prova contro il Galatasaray nell’ultima amichevole del ritiro austriaco. Al 5′ ci provano i granata con un diagonale di Valencia che termina di poco a lato. All’11’ Salernitana in vantaggio con un gran gol di Botheim che si libera in area di rigore e realizza il gol del vantaggio. Al 13′ pareggio del Galatasaray: assist di Caglayan per Seferovic. Al 36′ grande occasione per i granata con Botheim che si libera di tre avversari e calcia a botta sicura, Kocuk respinge con i piedi e nega il gol.

Il primo tempo si chiude sul risultato di parità. Al 10′ della ripresa turchi pericolosi con un colpo di testa di Seferovic da ottima posizione bloccato da Sepe. Al 35′ grande occasione per i granata: Boultam recupera palla e serve D’Andrea che calcia alto da posizione favorevole. Finisce 1-1.