Ribery: «La salvezza con la Salernitana un risultato incredibile mai vissuto in carriera»

Franck Ribery, collaboratore di Nicola alla Salernitana, ha ripercorso la sua carriera intervistato da Il Mattino

Franck Ribery, collaboratore di Nicola alla Salernitana, ha ripercorso la sua carriera intervistato da Il Mattino. Le sue dichiarazioni:

«Nuovo ruolo? All’inizio è stato strano. Ho accolto la richiesta di Nicola e sono contento di poter dare una mano al suo staff e alla squadra in questa nuova veste. La società ha fatto di tutto per farmi restare qui. Salvezza? Risultato incredibile. In carriera non mi è mai capitato di lottare per questo obiettivo ma è stato il massimo. Ci ho sempre creduto».