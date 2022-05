Salernitana, avanti con Nicola: c’è l’accordo. I dettagli

La Salernitana e Nicola avanti insieme: la società e il tecnico hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto

Dopo l’impresa salvezza con la Salernitana, la conferma non poteva non esserci per Davide Nicola con i campani.

La società e il tecnico si sono incontrati e avrebbero raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Prossima scadenza fissata al 2024 e l’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.