Salernitana Sabatini, raggiunto l’accordo per il rinnovo

La Salernitana e Sabatini continueranno a lavorare in simbiosi anche per la prossima stagione, raggiunto l’accordo per il rinnovo

Giornata di incontro per studiare il futuro. Non solo l’Inter, ma anche in casa Salernitana c’è stato un incontro tra la dirigenza e Sabatini.

Le strade con il diesse proseguiranno anche per la prossima stagione visto che si è trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Nell’incontro presente anche Nicola, di cui si attende di sapere novità riguardo al futuro. L’intenzione è quella di andare avanti con l’allenatore che ha permesso alla Salernitana di rimanere in Serie A. Lo scrive Gianluca Di Marzio.