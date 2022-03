Salernitana, Sabatini: «Questa squadra non riesce a vincere, la responsabilità è mia»

Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Sassuolo.

MEA CULPA – «C’è molto rammarico per non aver vinto la partita. Questa è una squadra che non riesce a vincere e la responsabilità è mia. Ho fatto un errore di valutazione pensando che alcuni calciatori inattivi potessero trovare subito la condizione. Oggi alla squadra non posso dire nulla, hanno fatto una partita coraggiosa».

VITTORIA – «Non mi sembra manchi molto per vincere. Se si fanno due gol al Sassuolo, non può mancare molto. Rimane una partita di alto livello. Questa è la mia squadra e non la rinnegherò mai».