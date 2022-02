Salernitana Venezia, il comunicato dei lagunari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia ha diramato una comunicato ufficiale con una nota riguardo alla decisione del dover disputare la sfida contro la Salernitana

Il comunicato del Venezia dopo la decisione sulla partita contro la Salernitana:

«La società Venezia FC non intende, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici e giocatori, commentare in alcun modo la decisione di assunta dal Giudice Sportivo di disporre la disputa della gara Salernitana-Venezia originariamente prevista per il 6.1.22»

Le parole al seguito del presidente del Venezia, Niederauer:

«Poiché mancano 24 ore alla nostra importante partita contro il Genoa, il club non commenterà la decisione del giudice che è stata annunciata oggi. Osservo solo che ci sono voluti più di 40 giorni per arrivare a una decisione che non sembra essere supportata dai fatti. Da lunedì in poi, dopo aver avuto il tempo di riflettere di più su questa decisione, condivideremo i nostri pensieri. Il nostro sguardo questo fine settimana è rivolto al nostro club e sulla nostra partita».