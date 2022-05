Salernitana Venezia si gioca regolarmente: respinto il ricorso dei lagunari. Match in programma giovedì 5 maggio

Il Collegio di Garanzia, ha respinto il ricorso del Venezia per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio scorso.

La partita dunque si recupererà giovedì 5 maggio alle ore 18 allo stadio Arechi in uno snodo cruciale per la lotta salvezza.