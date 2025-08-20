Salvini: «Voglio lanciare questo appello alle tifoserie di Milan e Inter. Ricordatevi che...» - Calcio News 24

Salvini: «Senza ultras, San Siro è tristissimo». Appello a Milan e Inter. La situazione attuale

Nel contesto delle recenti polemiche che stanno infiammando il tifo milanese, il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, è tornato a parlare della situazione legata alla gestione delle curve a San Siro. Raggiunto a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano, il noto tifoso rossonero ha lanciato un messaggio chiaro:

«Senza ultras, San Siro è tristissimo» – ha dichiarato Salvini, commentando la decisione delle società di limitare l’accesso ad alcuni gruppi della curva – «Preciso, ho fatto il ministro dell’Interno e ho convocato più tavoli sulla sicurezza negli stadi, perché mi stanno a cuore l’incolumità dei tifosi e delle forze dell’ordine. Se qualcuno ha preso le curve per un luogo di spaccio o di ritrovo di criminalità, è giusto che venga non allontanato, ma espulso per sempre».

Ma Salvini non condivide l’idea di cancellare completamente l’anima del tifo: «Togliere i colori, i suoni, la musica, le bandiere, gli striscioni, i tamburi, i megafoni, lo spirito e il cuore del calcio da San Siro, non penso sia la soluzione. In curva ci sono andato per anni, ci sono studenti, ingegneri, pensionati, persone che vogliono cantare e vivere il calcio in piedi per 90 minuti, sventolando una bandiera».

L’appello è diretto ai due club protagonisti del prossimo derby: «Mi rivolgo a Milan e Inter: pensare a un derby spento, senza coreografie, senza tifo organizzato, è un’idea triste. Un derby buio non è un vero derby». E ancora: «Espelliamo i criminali e chi usa il calcio per interessi personali, ma non dimentichiamo che ci sono decine di migliaia di ragazzi e ragazze che vogliono solo andare allo stadio a divertirsi. Spero che Milan, Inter, Questura, Prefettura e Procura trovino un punto di incontro. Io sono disponibile, anche perché conosco bene questo mondo, sia per passione che per lavoro».

Salvini è intervenuto anche sul tema stadio e urbanistica, con riferimento alla situazione politica milanese: «Il vero problema è che Milano è ferma. Abbiamo perso cinque anni e un miliardo di investimenti. Se la sinistra non è in grado di governare una città che ospiterà le Olimpiadi, forse dovrebbe farsi da parte. Milano ha bisogno di correre, non di restare bloccata».