Sampdoria, per il dopo D’Aversa Ferrero pensa a un grande ritorno

Ferrero pensa a Iachini per sostituire D’Aversa, sarebbe un grande ritorno alla Sampdoria dopo la promozione in A del 2012

La posizione di D’Aversa traballa e Massimo Ferrero sta già pensando alle alternative se contro il Bologna non dovesse arrivare una buona prestazione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente della Sampdoria avrebbe individuato in Beppe Iachini il sostituto ideale per migliorare la situazione della Samp. Per l’allenatore sarebbe un ritorno dopo la promozione in Serie A del 2012.