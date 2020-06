Samp, Ferrero: «Sky? Non vogliamo litigare, ma devono riprendere a pagare»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica-ed.Genova. Ecco le sue parole

«È un partner importante, non capisco il suo atteggiamento. Si faccia il segno della croce e riprenda a pagare. Noi giochiamo senza pubblico, loro avranno più tv accese. Noi non oscureremo il segnale, non vogliamo litigare. La Lega fa calcio, non cause».

CESSIONE – «No. Mi era stata prospettata un’occasione, è andata male non per colpa mia. Io, prima della trattativa, ho proposto a Vialli di entrare in consiglio. Ha detto no. Alla fine gli ho detto: tu fai il presidente, io resto il proprietario. Ha declinato, perché era già in parola con Gravina».