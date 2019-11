Samp, Ranieri assicura: «Sta tornando il vero Quagliarella» – VIDEO

Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria dopo il pareggio del Ferraris contro l’Atalanta

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida del Ferraris contro l’Atalanta, terminata con un pareggio a reti bianche. Tra polemiche arbitrali e condizione atletica dei suoi.

«Quagliarella sta tornando quello vero. Non ha compagni che gli diano le palle che lui ama, ma sono contento per quanto sta facendo e sono certo che si sbloccherà. Il rosso a Ferrari? Barrow non andava verso la porta: il giallo è corretto».