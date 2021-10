Samp, quel che conta è vincere. Anche con sette difensori...

La Samp ritrova il successo contro lo Spezia dopo oltre un mese e rilancia le proprie ambizioni in Serie A

La Samp ha conquistato la prima vittoria casalinga in Serie A battendo lo Spezia per 2-1, dopo otto giornate di astinenza. Un risultato importante per la squadra di D’Aversa (ieri sostituito dal vice Tarozzi), che finora ha espresso un discreto gioco in campo ma senza portare a casa i punti che avrebbe veramente meritato.

E con una situazione di classifica in continuo movimento – considerando l’imprevedibilità del campionato nella zona retrocessione – risulta fondamentale appesantire il proprio bottino e dare continuità alle prestazioni. Non ci sono ancora garanzie in vista del futuro, ma la formazione blucerchiata ha dimostrato in questi mesi di poter giocarsela a viso aperto contro ogni squadra.

