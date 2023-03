Sampdoria, andata l’operazione di Audero: il suo messaggio

Sampdoria, l’operazione di Emil Audero è andata a buon fine: il messaggio social del portiere dopo l’intervento

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha pubblicato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram per aggiornare i tifosi blucerchiati dopo l’intervento alla spalla.

IL MESSAGGIO – «L’operazione alla spalla effettuata ieri sera è andata in modo ottimale e da oggi è iniziato il periodo riabilitativo. Ringrazio il prof Porcellini e il suo staff per l’intervento, non vedo l’ora di guarire per poter rientrare in campo».