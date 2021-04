Sampdoria, Audero e Damsgaard via solo se...

I due gioielli della Sampdoria potrebbero salutare nel corso del mercato estivo, ma solo ad una condizione

Come riportato da Sampdoria News 24 difficilmente la squadra di Ranieri si priverà di due dei suoi giocatori più in forma e dal futuro più roseo. Stiamo parlando del portiere ex Juve Emil Audero e del talentino danese Mikkel Damsgaaard.

Sicuramente arriveranno delle richieste, ma la dirigenza blucerchiata è abbastanza certa: i due non verranno ceduti per cifre inferiori a 20 milioni di euro, 25 nel caso di Damsgaard.

