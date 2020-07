Sampdoria, Audero: «Vittoria fondamentale per la salvezza»

Emil Audero ha commentato il successo conquistato dalla Sampdoria contro l’Udinese: le parole del portiere blucerchiato

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha analizzato la vittoria ottenuta dai blucerchiati contro l’Udinese.

VITTORIA – «Tre punti importantissimi per la classifica, era fondamentale vincere, soprattutto dato che eravamo in trasferta e in situazione di svantaggio. Ma la squadra c’è, è viva e lotterà fino alla fine».

PARATE – «Su Lasagna è stato complicato, ero a terra ed era un frangente determinante: fossimo andati sotto sarebbe stata dura recuperare. Questi però sono segnali, aiutano».

PROTESTE – «Mi scuso per l’ammonizione, forse sono stato eccessivo. Ma bisogna aggrapparsi con le unghie e con i denti a tutto, ed era necessario spronare i compagni. Squadra quadrata? Solidità difensiva e compattezza vengono dal lavoro d’insieme. Si vedono i risultati a furia di stare insieme, all’inizio con tanti nuovi non era così e avevamo bisogno di capirci meglio».