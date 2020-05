Sampdoria, Augello: «Sì alla Serie A, ma in sicurezza»

Augello ha parlato di quarantena, ripresa allenamenti e campionato di Serie A: le dichiarazioni del terzino della Sampdoria

Tommaso Augello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica, durante la quale si è soffermato sul periodo di emergenza Coronavirus, sulla ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni del terzino della Sampdoria.

«Se si può riprendere in sicurezza non ci sono problemi. Nessun calciatore può essere contrario a fare il proprio lavoro, siamo sempre pronti, non aspettiamo altro, ma con delle condizioni giuste».