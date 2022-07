Sampdoria, Augello: «Sono cambiato, ho più esperienza. Derby? Ci mancherà...» - VIDEO

Il terzino della Sampdoria Augello ha parlato in vista della prossima stagione blucerchiata ormai alle porte

Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria, ai microfoni di SampNews24 si è raccontato in vista della nuova stagione alle porte.

RITIRO – «Piano piano aumentano i carichi di lavoro, già oggi è stata una seduta importante rispetto alla partita di ieri. Il mister sta imponendo le sue idee e iniziamo a entrare nel clima giusto».

NIENTE DERBY – «Penso che un po’ mancherà a tutti, ai tifosi ma soprattutto a noi perché sappiamo che è una partita con stimoli diversi. Per me è sempre bello giocare il derby, ci mancherà».

OBIETTIVI – «Non lo sappiamo, sicuramente il gruppo è lo stesso dell’anno scorso per ora e anche il mister. Penso che questo sia un vantaggio da sfruttare, soprattutto le prime partite, quando le altre squadre sono ancora in rodaggio e magari hanno cambiato allenatore o tanti giocatori, mentre noi possiamo usare a nostro vantaggio il fatto di essere gli stessi. Poi sicuramente puntiamo a far meglio dell’anno scorso».

CRESCITA – «Esordio in Serie A con la Spal? Non me l’aspettavo perché era una partita importante. Eravamo sullo 0-0 e quando il mister mi ha chiamato ero emozionato. Stavo coronando un sogno. La partita l’abbiamo anche vinta e quindi è stata una giornata indimenticabile. Adesso Augello è cambiato, è un altro giocatore con più esperienza e penso migliorato sotto diversi aspetti».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24