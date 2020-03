Sampdoria, Barreto positivo al Coronavirus: la conferma dal Paraguay

Sampdoria, l’ambasciatore del Paraguay conferma: «Barreto e la moglie positivi al Coronavirus. Stanno abbastanza bene»

La Sampdoria è stata una delle prime squadre colpite dall’epidemia di Coronavirus, che sta bloccando l’Italia e l’Europa intera. Tra i giocatori risultati positivi c’è anche Edgar Barreto, come confermato dall’ambasciatore del Paraguay nel nostro paese Roberto Melgarejo: «Ad oggi, dopo la seconda guerra mondiale, non si viveva un’esperienza come quella che sta passando l’Europa adesso, ancora peggio succede in Italia».

«Guardando al numero di persone infette, ospedalizzate e decedute, è evidente che la situazione è davvero seria. Il mio più grande desiderio è che la pandemia non colpisca troppo il nostro amato Paraguay. Barreto e la moglie sono entrambi risultati positivi al COVID-19, ma stanno già scontando il loro periodo di isolamento. Stanno abbastanza bene», ha concluso Melgarejo ai microfoni de La Union.