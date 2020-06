Sampdoria, Bologna: «Roma buon allenamento. Ora testa al Bologna»

Manolo Gabbiadini ha analizzato la sconfitta contro la Roma: le dichiarazioni dell’attaccante della Sampdoria

Manolo Gabbiadini ha commentato la sconfitta contro la Roma: «Non è mai semplice qua passare in vantaggio e fare la partita, abbiamo avuto le nostre occasioni. Non siamo stati bravi a mantenere il risultato e fare altri gol, perché potevamo farli. Prendiamo queste due partite con zero punti, ma prendiamola come un buon allenamento, ora ci sono le partite da non sbagliare. Pensiamo alle gare che devono venire».

«Il secondo tempo di San Siro e il primo tempo di oggi sono stati buoni ma non è abbastanza, ora ci sono le partite importanti e dobbiamo essere concreti. Le partite che arrivano sono troppo importanti, il Bologna sta bene e non ha paura di giocare con un grande allenatore che li fa giocare bene. Dobbiamo essere più motivati di loro», ha concluso l’attaccante della Sampdoria.