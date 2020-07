Sampdoria, Bonazzoli: «Rovesciata importante per la salvezza»

Federico Bonazzoli ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’attaccante della Sampdoria

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, ha commentato la vittoria contro l’Udinese, maturata grazie a una sua straordinaria rete in rovesciata.

QUAGLIARELLA – «Per me giocare con Quagliarella è un onore. È strepitoso con i giovani, mi dà consigli e mi indica la strada. Devo solo ascoltarlo, perché posso solo da imparare da lui. Non sta a me dire il valore di Quagliarella, è un fuoriclasse riconosciuto da tutti. Per noi è un orgoglio e un onore».

ROVESCIATA – «È un gesto che mi è sempre piaciuto. Tutti i compagni mi prendono in giro durante la settimana, adesso posso dire che ne ho fatta una la domenica. Questo gol è più importante di quello realizzato in Palermo-Padova. Sono felice perché questa rete è pesante soprattutto in ottica salvezza. Sono felice di aver aiutato la squadra. È da anni che aspetto questo momento, con il lavoro quotidiano si possono avere grandi risultati e penso che alla lunga verrò premiato».

FEELING – «I due attaccanti è importante che stiano vicini e ci deve essere feeling. Fuori dal campo siamo tanto amici e facciamo il tifo l’uno per l’altro, è questo che fa la differenza».

ASPETTATIVE – «Predestinato? L’ho sempre detto, purtroppo quando sei giovane vieni caricato di pressione e non la riesci a reggere. Queste esperienze in giro mi hanno fatto maturare, ho imparato tanto da tutte. Ora sono qui e per me è motivo di orgoglio, sto vivendo grandi emozioni. So che è un punto di partenza e solo il lavoro può aiutarmi a migliorare».

SALVEZZA – «Quando c’è la matematica staremo tranquilli, fino ad allora spingeremo per continuare a fare punti».