Sampdoria, difficoltà per Rog: sondato Tousart dell’Hertha Berlino

Sampdoria, chiesto Tousart in prestito all’Hertha Berlino. Le ultime sul centrocampista francese

La Sampdoria sonda nuovi profili per il centrocampo. Considerate le difficoltà legate a Marko Rog del Cagliari, il club blucerchiato ha avviato i contatti con l’Hertha Berlino per il prestito di Lucas Tousart.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non sarà una trattativa semplice per via dell’elevato ingaggio percepito dal francese classe ’97.