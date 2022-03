Calciomercato, Sampdoria: occhi in Germania. Ecco di chi si tratta

La Sampdoria punta già a migliorare la formazione in vista della nuova stagione. L’ultima idea della società blucerchiata è Khaled Narey, centrocampista classe ’94 di proprietà del Fortuna Dusseldorf.

Come riportato da rp.de, il direttore sportivo Daniele Faggiano avrebbe già effettuato un sondaggio per il calciatore tedesco, in scadenza di contratto nel 2023.