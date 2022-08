Sampdoria, Cerberus: tutti i candidati alla presidenza

Cerberus e Redstone stanno cercando tra il mondo industriale e imprenditoriale genovese un profilo adatto alla presidenza della Sampdoria

Cerberus e Redstone, forti dell’essere in vantaggio rispetto agli altri gruppi in data room, hanno iniziato un casting nel tessuto politico-imprenditoriale genovese per individuare chi sarà il futuro presidente della Sampdoria.

Da Sandro Biasotti, che avrebbe declinato l’offerta, a Rodolfo Lercari. A quanto riporta Il Secolo XIX, le ultime indiscrezioni porterebbero a Orazio Stella, ex ad di Maersk. La cessione della Sampdoria non maturerà comunque prima della metà di agosto: il 15 scade “l’esclusiva” concessa a Cerberus/Redstone per presentare la loro offerta vincolante.