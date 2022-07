Vendita Sampdoria, Cerberus-Redstone cercano un presidente

La cordata Cerberus-Redstone, interessata all’acquisizione della Sampdoria, sta cercando una figura per il ruolo di presidente

Cerberus e Redstone, dopo aver presentato la prima offerta non vincolante per l’acquisto della Sampdoria, stanno procedendo a passi rapidi nell’analisi dei conti. A quanto riporta La Repubblica non c’è una vera tempistica per la chiusura della trattativa e la presentazione dell’offerta vincolante, ma l’arco temporale prospettato da Marco Lanna («Resteremo almeno fino a settembre») sembra coerente.

Non risulta, a quanto sottolinea il quotidiano cittadino, che si sia parlato di figure tecniche per riorganizzare dall’interno la Sampdoria. Dato che Redstone non ha esperienza nella gestione di società sportive, è verosimile che l’organigramma dirigenziale non venga cambiato. Quello che Cerberus sta invece cercando è un presidente politico di fede sampdoriana. È uscito il nome di Sandro Biasotti che però avrebbe già declinato l’offerta.