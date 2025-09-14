Sampdoria Cesena 1-2: crisi per i blucerchiati, fischi al Ferraris e contestazione alla dirigenza della squadra di Serie B

La Sampdoria, guidata in panchina da Massimo Donati — ex centrocampista con esperienze in Serie A e Scozia, oggi tecnico alla ricerca di riscatto — ha incassato una nuova sconfitta casalinga contro il Cesena (1-2), nella terza giornata del campionato di Serie BKT. Il match disputato allo stadio Luigi Ferraris ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare ritmo e risultati, alimentando il malcontento di una tifoseria storicamente passionale e molto esigente.

Clima teso e contestazione al Ferraris

Nonostante l’impegno mostrato in campo, i blucerchiati non sono riusciti a ribaltare il risultato, subendo l’ennesimo ko stagionale. Al triplice fischio, il pubblico presente sugli spalti ha manifestato apertamente la propria delusione: fischi prolungati e cori di protesta hanno accompagnato l’uscita dei giocatori e, soprattutto, hanno preso di mira la dirigenza. Il progetto tecnico avviato in estate non sembra decollare, e la tensione tra società e tifosi cresce di giornata in giornata.

Roberto Mancini in tribuna: una presenza simbolica

Tra gli spettatori presenti al Ferraris, anche Roberto Mancini — ex attaccante e allenatore della Sampdoria, protagonista degli anni d’oro del club — ha assistito al match. La sua presenza ha suscitato emozione tra i tifosi, ma non è bastata a risollevare il morale in una serata segnata da amarezza e frustrazione. Mancini, oggi commissario tecnico della Nazionale, ha osservato con sguardo critico una prestazione che non ha reso onore alla storia del club.

Donati sotto pressione: serve una svolta immediata

Massimo Donati si trova ora a gestire una fase delicata. Dopo una stagione 2024/25 già complicata, l’inizio del nuovo campionato non ha mostrato segnali di miglioramento. La squadra appare discontinua, incapace di reagire nei momenti chiave e vulnerabile sul piano mentale. Se la Sampdoria vuole evitare di scivolare ulteriormente in classifica, sarà fondamentale invertire la rotta già dal prossimo incontro, che si preannuncia decisivo per il futuro del tecnico e della società.