Sampdoria Cesena, i convocati di Massimo Donati: ecco la lista per il match del Ferraris

Sampdoria Cesena, i convocati di Massimo Donati: ecco la lista del tecnico per il match del Ferraris. La lista

Oggi, sabato 13 settembre 2025, è una data cerchiata in rosso sul calendario della Sampdoria. Alle ore 19:30, allo stadio Luigi Ferraris, i blucerchiati affronteranno il Cesena in un match valido per la terza giornata della Serie BKT 2025/26. Una partita dal peso specifico importante per la squadra guidata da Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Atalanta, oggi alla sua prima stagione sulla panchina doriana.

Un match cruciale per la stagione

Dopo un avvio di campionato altalenante, la Sampdoria è chiamata a conquistare tre punti fondamentali per rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica. Il Cesena, allenato da un tecnico giovane e ambizioso, arriverà a Genova con la volontà di strappare un risultato positivo, rendendo la sfida ancora più avvincente.

Il pubblico di casa, da sempre il dodicesimo uomo in campo, sarà determinante per spingere la squadra verso la vittoria. L’atmosfera al Ferraris si preannuncia calda, con migliaia di tifosi pronti a sostenere i propri beniamini dal primo all’ultimo minuto.

La lista dei convocati di Massimo Donati

Al termine della rifinitura mattutina svolta al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, Donati ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida di questa sera. Le sue scelte tecniche riflettono la volontà di schierare la formazione più competitiva possibile, bilanciando esperienza e freschezza.

Tra i nomi di spicco figurano il capitano Fabio Borini, attaccante di grande esperienza internazionale, e il giovane centrocampista Lorenzo Malagrida, talento cresciuto nel vivaio blucerchiato. In difesa, conferma per Daniele Ghilardi, centrale affidabile e già protagonista nelle prime giornate.

L’elenco completo dei convocati rappresenta il primo passo verso l’obiettivo stagionale: riportare la Sampdoria nelle zone nobili della classifica e lottare per la promozione in Serie A.

Obiettivo: tre punti e continuità

La sfida contro il Cesena non sarà solo un banco di prova tecnico e tattico, ma anche un test di maturità per la squadra di Donati. Una vittoria permetterebbe ai blucerchiati di trovare continuità e fiducia, elementi indispensabili per affrontare un campionato lungo e insidioso come la Serie BKT.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubis, Depaoli, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola».