Sampdoria, Colley: «Io e Giampaolo ci capiamo al volo. Qui sto bene, sono felice»

Il difensore della Sampdoria Colley si è detto felice in blucerchiato e punta a grandi traguardi nella prossima stagione

Omar Colley, difensore della Sampdoria, in una intervista a Il Secolo XIX si è detto pronto ad affrontare la nuova stagione con la maglia blucerchiata.

RITIRO – «Non sono stanco. Questa è la mia vita, mi sento in forma. Non è solo un lavoro, per me è più una passione, un sogno realizzato. Nella mia famiglia viviamo per il calcio, mangiamo calcio, beviamo, dormiamo e sogniamo calcio».

GIAMPAOLO – «So cosa chiede, conosco il suo modulo, ora per me è più facile, è il mio quinto anno qui, sono un leader e devo aiutare gli altri, essere sempre presente. Guidare la difesa è il mio ruolo, Ferrari è un mio fratello, giochiamo da 4 anni insieme, ci capiamo al volo, in campo e fuori».

MERCATO – «Sono felice di stare qui. Mi sento pronto per un altro step, ma ho altri tre anni di contratto e sto bene alla Samp, che ha i tifosi numero uno al mondo, dobbiamo solo fare di più».

DIFFERENZE – «Con D’Aversa si giocava più uomo contro uomo, con Giampaolo difendiamo in modo diverso, è più un lavoro di squadra, in linea, sarà difficile avere quei numeri nei recuperi ma l’importante è non subire gol. Sogno un gran campionato, fare 3-4 gol e almeno 10 clean sheet. E poi vorrei una Sampdoria tra le prime 8, forte come nei primi tre anni di Giampaolo, anche meglio».

