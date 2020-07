Sampdoria, Colley: «Tornata la fiducia. Derby? Non solo»

Omar Colley ha analizzato la prestazione offerta dalla Sampdoria contro il Lecce: le dichiarazioni del difensore

Omar Colley, difensore della Sampdoria, ha commentato la vittoria conquistata contro il Lecce in un autentico scontro salvezza.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU SAMPNEWS24

«Questa è una vittoria importante, è così che torna la fiducia. Sono davvero contento per la squadra. Noi come loro volevamo vincere: un punto avrebbe tenuto il Lecce vicino, ma così è meglio. Ci attendono delle partite molto importanti, non solo il derby, ma anche la prossima con la Spal. Però adesso c’è molta fiducia dopo questi tre punti».