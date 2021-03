Sampdoria, contro il Cagliari staffetta Keita-Gabbiadini

Contro il Cagliari, Ranieri alternerà Keita e Gabbiadini: ecco chi partirà dall’inizio

Un’ipotesi che Claudio Ranieri sta prendendo in considerazione per il match tra Sampdoria e Cagliari è schierare Fabio Quagliarella dal primo minuto di gioco e poi affidarsi alla staffetta tra Keita Balde e Manolo Gabbiadini. In un 4-4-2 puro, con due attaccanti di ruolo e non un 4-4-1-1 con uno tra Valerio Verre o Gaston Ramirez alle spalle dell’unica punta, sembra Keita il favorito per una maglia dal primo minuto.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

L’attaccante, in prestito dal Monaco, cerca il riscatto dopo le ultime prove sottotono e rispetto a Gabbiadini ha, nelle gambe, più minuti da poter spendere sul campo. Il buon Manolo stuzzica Ranieri per una maglia dall’inizio, l’unico dubbio è legato al rendimento. Con una squadra più stanca, quindi a partita in corso, Gabbiadini potrebbe incidere maggiormente.