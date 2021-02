Sampdoria, contro la Lazio solo esperienza: è l’undici più vecchio della Serie A

Claudio Ranieri ha schierato contro la Lazio la formazione più anziana della Serie A: solo esperienza in campo, ma i frutti non arrivano

La Sampdoria esce sconfitta dall’Olimpico con il risultato di misura di 1-0. I blucerchiati non mettono a referto occasioni da gol, ma nemmeno subiscono un’imbarcata. Il solo Luis Alberto riesce a trovare la via del gol.

Le scelte di Claudio Ranieri, al netto di Morten Thorsby non recuperato e rispedito a Genova, sono state di esperienza. Dentro i senatori, fuori i giovani. Contro la Lazio la formazione titolare è la più anziana in Serie A (29 anni e 357 giorni) da dicembre 2006 (30 e 220), come riporta il Secolo XIX.