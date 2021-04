Sampdoria, Damsgaard poco utilizzato contro le big: il dato

Mikkel Damsgaard poco utilizzato contro le big: tranne per due eccezioni il centrocampista danese ha avuto un minutaggio limitato. I numeri

Mikkel Damsgaard ha fino a oggi sommato 1407 minuti in Serie A, dei quali 356 in nove partite contro le big e 1051 nelle restanti diciotto disputate. Claudio Ranieri ha utilizzato l’esterno della Sampdoria in maniera scientifica, se si vanno a guardare i freddi numeri, con qualche eccezione inspiegabile.

Il dettaglio numerico di Damsgaard contro le big è il seguente: contro la Juventus ha giocato 48 minuti (20 nel match di andata, 28 in quello di ritorno), contro la Lazio 45 minuti (22 andata, 23 ritorno). Contro il Milan 135 minuti (45 andata e 90 ritorno). Contro il Napoli 11 minuti, contro la Roma 27 minuti e contro l’Inter, l’eccezione 90 minuti. Ranieri nel girone di ritorno sta invertendo la tendenza, dando più minuti a Damsgaard contro avversari molto competitivi: la prova del nove ci sarà contro il Napoli.

Ci sono state anche alcune scelte inspiegabili: i due minuti contro il Cagliari e i due minuti contro il Torino, ma anche i soli 26 minuti contro il Benevento sempre nel girone ritorno. Salgono a quattro le partite in cui l’esterno è rimasto in campo per 90 minuti (Inter Milan Verona e Bologna).