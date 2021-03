La Sampdoria gongola per le prestazioni in nazionale di Mikkel Damsgaard: continua la crescita esponenziale del classe 2000, pronto a sbarcare in un top club

Benvenuti al Damsgaard-show. Poche e semplici parole per riassumere la prestazione fornita ieri dal centrocampista della Sampdoria con la sua Danimarca. Due gol e due assist in novanta minuti alla prima da titolare con la nazionale maggiore non è proprio da tutti. L’esterno classe 2000 continua a crescere in maniera esponenziale, con uno sguardo al futuro.

Tanti i top club interessati al gioiellino blucerchiato e non solo per il suo rendimento: abnegazione, duttilità e doti tecniche impressionanti, fanno dell’ex Nordsjælland uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Il danese brucia le tappe e anche velocemente, con un avvenire tutto da scrivere, anche se le premesse lasciano poco spazio alla fantasia.