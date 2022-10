Sampdoria, dopo Giampaolo, ora rischia anche Osti

Non solo Giampaolo: alla Sampdoria è finito sotto esame anche il direttore sportivo dei blucerchiati, Carlo Osti

La Sampdoria potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione. Dopo aver esonerato Marco Giampaolo, il club blucerchiato starebbe valutando anche la posizione di Carlo Osti.

Il direttore tecnico ha spinto molto, nel dicembre scorso, per ingaggiare l’allenatore abruzzese per il post-D’Aversa. Di conseguenza, come riportato da Alfredo Pedullà, anche Osti sarebbe a rischio licenziamento.

