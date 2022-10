Sampdoria, due possibili acquirenti: non c’è solo Al-Thani

Emergono novità sulla possibile cessione della Sampdoria: ecco chi sono i possibili acquirenti del club ligure

Khaled Falih Al-Thani non corre da solo per l’acquisizione della Sampdoria. Secondo le ultime indiscrezioni, un fondo di New York avrebbe già completato la due diligence e sarebbe in procinto di presentare un’offerta vincolante.

E poi una cordata di Singapore che, però, ad ora ha incontrato difficoltà nel presentare la documentazione richiesta.

