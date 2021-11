Sampdoria, Ekdal: «Non siamo in crisi, ma basta errori»

In un’intervista Ekdal ha fatto il punto della situazione in casa Sampdoria e ha dichiarato: «Non siamo in crisi»

Intervistato dalla Repubblica, Albin Ekdal ha fatto il punto della situazione in casa Sampdoria. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Io non penso che la Samp sia in crisi, è in un momento difficile. Detto questo, capisco l’ansia della gente. Siamo in fondo alla classifica. Sappiamo che questo non è il nostro vero valore, ma bisogna dimostrarlo sul campo. Con i fatti e non con le parole. Per cui basta errori: tiriamo fuori tutto ciò che abbiamo, giochiamo per la maglia e per il pubblico. Basterebbe una vittoria per ritrovare entusiasmo e serenità, il Bologna è forte, ma io sono convinto che domenica contro di loro possa arrivare».