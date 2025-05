Sampdoria, segnalati diversi episodi spiacevoli sotto le abitazioni dei giocatori blucerchiati! La ricostruzione

Sampdoria, ci sono diversi episodi spiacevoli sotto le abitazioni dei giocatori blucerchiati! La ricostruzione e le ultimissime

Negli ultimi giorni si sono verificati episodi di forte tensione sotto le abitazioni di alcuni giocatori della Sampdoria, tra cui Niang e Vieira. Un gruppo di giovani ha dato sfogo alla propria frustrazione per la retrocessione della squadra in Serie C, intonando cori offensivi, accendendo fumogeni e facendo esplodere petardi.

L’escalation di queste azioni si è ripetuta anche nella notte tra giovedì e venerdì, coinvolgendo questa volta Massimo Coda e Matteo Ricci. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, durante gli eventi è stata persino danneggiata un’automobile, sebbene non appartenente a uno dei calciatori. Inoltre, molte segnalazioni riferiscono della presenza di individui armati di spranghe che si aggirano per Genova, alimentando preoccupazioni per ulteriori episodi, nonostante il presidio delle forze dell’ordine.