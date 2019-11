Sampdoria, esordio per Thorsby in Serie A contro la Spal

Volto nuovo per la Serie A in campo durante Spal Sampdoria: ecco l’esordio nel campionato italiano di Thorsby

La prima volta non si scorda mai. Morten Thorsby, centrocampista norvegese in forza alla Sampdoria, esordisce in Serie A contro la Spal. Ranieri ha deciso di concedergli un’opportunità dal 1′, schierandolo tra i titolari del match contro i ferraresi.

Il giocatore ha firmato lo scorso gennaio con i genovesi, ma è arrivato soltanto in estate dall’Heerenveen, società olandese militante nell’Eredivisie e con la quale può vantare 112 presenze e 12 gol.