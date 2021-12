Sampdoria, Faggiano: «Derby del riscatto. Ora vinciamo in Coppa Italia»

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali della società blucerchiata. Le sue dichiarazioni

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali della società blucerchiata. Le sue dichiarazioni.

DERBY – «La vittoria nel derby è stata fondamentale, anche per i tifosi. E’ chiaro che non è stata una settimana semplice. Venivamo anche da un non bellissimo primo tempo con la Lazio. Era la partita giusta per riscattarci e per far vedere che ci siamo».

CONTINUITA’ – «Adesso dobbiamo resettarci, perché dobbiamo farlo sia con le partite andate male che con quelle andate bene. Dobbiamo recuperare più punti possibili entro la fine del girone d’andata, mentre giovedì abbiamo una partita contro il Torino in Coppa Italia. Giocando di giovedì e di domenica non è il massimo. Non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo, dobbiamo saper gestire sia la sconfitta che la vittoria. Tutti dobbiamo essere compatti, soprattutto dopo le sconfitte, ma anche dopo le vittorie non dobbiamo rilassarci».

