Infortunio Ferrari, le ultime sul difensore della Sampdoria

Sampdoria, i primi esami per Ferrari hanno scongiurato un infortunio grave: oggi il difensore verrà visitato dal professor Mazzola

Uscito anzitempo dalla sfida contro l’Hellas Verona, Ferrari oggi dovrebbe essere visitato dal professo Mazzola per capire l’entità del suo infortunio.

Come riportato dal Il Secolo XIX, i primi esami per il difensore non hanno evidenziato fratture, ma ora ci sarà da capire la reale entità per vedere tra quanto potrà tornare a disposizione di D’Aversa.

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24