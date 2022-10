Sampdoria, Ferrero a rischio Daspo dopo la partita con la Roma

Massimo Ferrero ha varcato i cancelli del Ferraris senza pass: l’ex presidente della Sampdoria a rischio Daspo

Massimo Ferrero potrebbe ricevere il Daspo per essere entrato al Ferraris in occasione della gara tra Sampdoria e Roma. L’ex presidente blucerchiato ha varcato i cancelli dello stadio senza essere in possesso di un titolo d’accesso.

Il pass nominale (lo stesso che hanno i membri del CdA) non è stato rilasciato in favore di Ferrero, il cui gesto sarà sottoposto all’attenzione del questore.

