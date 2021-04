Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha smentito le voci sull’addio di Claudio Ranieri: le sue dichiarazioni

La Sampdoria vuole trovare la miglior concentrazione per la sfida di domani con il Verona. Lo sa bene Massimo Ferrero che, ai microfoni dell’Ansa, si è soffermato sul futuro del tecnico Claudio Ranieri. Le parole del patron blucerchiato.

«Si parla di miei incontri con nuovi allenatori, manager e assortiti. Ma io non ho incontrato nessuno. Abbiamo Ranieri, con il quale mi vedrò presto, e ora ci aspettano 3 gare in una settimana. Non riusciranno a distrarci dai nostri obiettivi: pensiamo solo alla vittoria, a migliorare ancora la nostra classifica».